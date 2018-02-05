Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elitaş'a Müge Anlı esprisi

Erdoğan Müge Anlı'nın sunduğu programda canlı yayına katılmıştı



“KEVSER HANIM İZİN VERMEZ!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek

Serap Belovacıklı

Erdoğan programdan sonra AKP Genel Merkezi'ne geçerek 54 vekille kahvaltı randevusuna katıldı. Erdoğan'ı parti yöneticileri kapıda karşıladı ve asansörde ilginç bir diyalog yaşandı.Cumhurbaşkanının yanında Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programını konuştular.Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ı ATV ekranında izlediğini hatırlatarak, “Müge Anlı ile program çok güzeldi” dedi. Elitaş ise konudan hiç haberi olmadığını ortaya koyarcasına “Müge Anlı da kim?” diye sordu. Anlı'yı tanımadığı ortaya çıkan Elitaş'ın imdadına önce Mahir Ünal yetişti ve Müge Anlı'nın sabah kadın kuşağından en çok izlenen programcı olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise beklenmedik yerden Elitaş'a gönderme yaptı ve “Kevser hanım (Elitaş'ın eşi) Mustafa'ya izin vermez, Müge Anlı'yı izleyemez” dedi.Erdoğan’ın bu sözleri asansörde kahkaha tufanına yol açtı.Sözcü/Veli Toprak