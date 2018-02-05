15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elitaş'a Müge Anlı esprisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta ATV televizyonunda yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" adlı programa katılarak okuma-yazma seferberliği kampanyasına destek verdi. Bu program ile ilgili gelişen dialoglar ise AK Parti'de kahkaha tufanına yol açtı.

05 Şubat 2018, Pazartesi 16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elitaş'a Müge Anlı esprisi
Erdoğan programdan sonra AKP Genel Merkezi'ne geçerek 54 vekille kahvaltı randevusuna katıldı. Erdoğan'ı parti yöneticileri kapıda karşıladı ve asansörde ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanının yanında Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programını konuştular.



Erdoğan Müge Anlı'nın sunduğu programda canlı yayına katılmıştı


“KEVSER HANIM İZİN VERMEZ!”


Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ı ATV ekranında izlediğini hatırlatarak, “Müge Anlı ile program çok güzeldi” dedi. Elitaş ise konudan hiç haberi olmadığını ortaya koyarcasına “Müge Anlı da kim?” diye sordu. Anlı'yı tanımadığı ortaya çıkan Elitaş'ın imdadına önce Mahir Ünal yetişti ve Müge Anlı'nın sabah kadın kuşağından en çok izlenen programcı olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise beklenmedik yerden Elitaş'a gönderme yaptı ve “Kevser hanım (Elitaş'ın eşi) Mustafa'ya izin vermez, Müge Anlı'yı izleyemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destekCumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek
Erdoğan’ın bu sözleri asansörde kahkaha tufanına yol açtı.

Sözcü/Veli Toprak


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çin Başkonsolosluğu önünde arbede çıktı

Çin Başkonsolosluğu önünde arbede çıktı
Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra tank takviyesi sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra tank takviyesi sürüyor
İskenderun şehidini uğurladı! Oğlunun naaşını damatlığıyla karşıladı

İskenderun şehidini uğurladı! Oğlunun naaşını damatlığıyla karşıladı
CHP Parti Meclisi seçiminde son üye kuraya kaldı

CHP Parti Meclisi seçiminde son üye kuraya kaldı
Milat Gazetesi yazarı Erdal Şimşek dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Milat Gazetesi yazarı Erdal Şimşek dolandırıcılıktan gözaltına alındı
Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündemde Zeytin Dalı harekatı var

Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündemde Zeytin Dalı harekatı var
Son dakika! ABD askeri Irak'tan çekiliyor

Son dakika! ABD askeri Irak'tan çekiliyor
Adana'da çadırlara terör operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da çadırlara terör operasyonu: 11 gözaltı
TSK, 4. gözlem noktası için İdlib'de

TSK, 4. gözlem noktası için İdlib'de
Son dakika! Hollanda, Türkiye Büyükelçisi'ni geri çekti!

Son dakika! Hollanda, Türkiye Büyükelçisi'ni geri çekti!