Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feyzioğlu'na tepki

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİMİZİ ANLAMIŞ OLMALILAR"

KURULTAYA 30 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

MİLLİYETÇİLİĞİ KENDİ TEKELİNE ALMAK İSTİYOR

FEYZİOĞLU'NA TEPKİ: İÇİNDEKİ KÜRT NEFRETİYLE KONUŞUYOR

Serap Belovacıklı

HDP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek 3'üncü Olağan Büyük Kongresi öncesi birçok ilde HDP'nin de içinde bulunduğu HDK bileşenlerinin yönetici ve üyeleri gözaltına alındı. Partisinin genel merkezinde açıklama yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya gözaltılara tepki gösterdi.Başta Ankara il örgütü olmak üzere büyük bir coşkuyla kongre hazırlıklarının devam ettiklerini belirten Önder, HDP bileşenlerine yapılan operasyonun bir an evvel son bulmasını istedi. Önder, şunları söyledi:"Kurultayımıza kitlesel katılımı önemsiyoruz. Anlaşılan o ki hükümet de önemsiyor. Yaklaşık 15 gündür il ilçe yöneticilerimiz fiilen kongre çalışmaları için kitlelere ziyaretlere başladılar. Neredeyse gittiğimiz her kuruma, bütün HDP bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı. Bir kurultayı engellemek hiç bu kadar hoyratça yapılmamıştır. Devlet eskiden daha ince çalışırdı. Bu bizi üzer kuşkusuz, bir parça eksiltir ama öte yandan azmimizi, kararlılığımızı çoğaltır. Bunların bir fayda olmayacağını Bunlara pes etmeyeceğimizi, diz çökmeyeceğimiz anlamış olmaları lazım ama devlet dediğimiz şey biraz da aptallıkla bezeli bir şeydir. Demek ki anlamıyorlar. Bu kurultay onlara cevap olacak."Hafta sonu düzenlenecek kongrenin "Savaşa karşı barışı, diktatörlüğe karşı demokrasiyi, zulme karşı özgürlüğü, hoyratlığa karşı vicdanı merhameti, baskılara karşı dayanışmayı yükseltmenin dönüm noktası olacaktır" diyen Önder, kongrenin yapılacağı Ankara Arena ve etrafında 30 bin kişiyi ağırlamayı planladıklarını aktardı. Salon içerisindeki güvenliği de gönüllüler aracılığıyla sağlayacaklarını belirten Önder şöyle devam etti:"Savaşın bir yol olmadığını, ödenemez toplumsal maliyetler üretmekten başka bir sonuç üretmeyeceğini, bütün bölge halkının evlatlarının canının her şeyden aziz olduğunu düşünen herkesin bir şenlik havası içerisindeki kurultayımızda yan yana durmaya, omuz omuza durmaya davet ediyorum."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği ile ilgili açıklamalarına da değinen Önder, şöyle dedi:"Hükümet öyle bir korkunun güvesizliğin içerisinde ki, üstelik bunu da o kadar belli ediyor ki en bilineni Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'ne dönük geliştirdiği şey. Buradan çıkan sonuç tahammülsüzlük. Milliyetçiliği ırkçılık temeline oturtup kendi tekeline almak istiyorlar," dedi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamayı herkesin okumasını öneren Önder, şöyle devam etti:"Demokratik bilinçten, demokratik şuurdan bu yapılanının bu ülkedeki demokrasi ve özgürlük alanına yapılmış olduğunu zerre fark edememiş, içindeki Kürt nefretiyle konuşup duruyor. Bu meseleye böyle mi karşı çıkılır? Matruşka gibi açıyorsun içini içinden her şey çıkıyor."