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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Borsa İstanbul talimatı

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi." dedi

20 Şubat 2018, Salı 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Borsa İstanbul talimatı
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Borsa İstanbul'un halka arzının 2018 yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğini söyledi. Karadağ, "Cumhurbaşkanımız, borsanın halka arzının bu yıl yapılması talimatını verdi" dedi ve ekledi: "2018 2. çeyrek finansallarımızla beraber borsamızın halka arzını istiyoruz" dedi.
 

YATIRIMCI SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ 


Karadağ konuşmasında, bu yılki halka arzlara gelen yatırımcı sayısının 14 bin 183 olduğu bilgisini de verdi.

 


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