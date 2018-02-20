Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Borsa İstanbul talimatı

YATIRIMCI SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Adem Özdoğan

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Borsa İstanbul'un halka arzının 2018 yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğini söyledi. Karadağ, "Cumhurbaşkanımız, borsanın halka arzının bu yıl yapılması talimatını verdi" dedi ve ekledi: "2018 2. çeyrek finansallarımızla beraber borsamızın halka arzını istiyoruz" dedi.Karadağ konuşmasında, bu yılki halka arzlara gelen yatırımcı sayısının 14 bin 183 olduğu bilgisini de verdi.