Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na hastanede ziyaret



ELİNİ ÖPTÜRMEDİ



KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

ATATÜRK'E HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



İLK DEĞİL

Serap Belovacıklı

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi.Hastane bahçesindeki bir kişi, "Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı "Ben el öptürmem" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon şehrinde tamamladı. Ardından 1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı.1964 senesinde ilk eseri olan “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” kitabının ilk cildini yayınladı. Aynı sene Sebil Yayınevi’ni kurdu. 1970 senesinde genişletilmiş ikinci kitabı 5816 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle toplattırıldı. Hakkında dava açılan Mısıroğlu, 1974 genel affı sayesinde ceza almamıştır.1970 senesinin Ocak ayında, Millî Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferansı dava bahane edilerek, hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi'nce mahkûmiyet kararı verildi. Daha sonra 1976 yılının başından itibaren İslami bir dergi olan Sebil dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergideki birtakım yazılarından dolayı kısa bir müddet sonra hakkında 163. maddeye istinaden sayısız dava açıldı.1977 Türkiye Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Trabzon milletvekili adayı oldu. Listede ikinci sıraya konan Mısıroğlu, milletvekili seçilemedi.1978 senesinde MSP Genel İdare Kurulu’na seçildi. 12 Eylül darbesi ile MSP Genel İdare Kurulu hakkında tutuklama kararı verilince daha önceki davaları ile bunun birleşmesi daha büyük bir ceza getireceği için yurt dışına gitmek zorunda kaldı.Mısıroğlu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ailesini de Almanya'ya getirtti. 1983 yılı başlarında gazete, radyo ve televizyon anonslarıyla Türkiye'ye dönmeye davet edilen Kadir Mısıroğlu, bu davetlere uymadığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Bu sebeple Birleşik Krallık'tan siyasi iltica hakkı istedi. Bunun için 7 Eylül 1983 tarihli ve 18158 numaralı kararın yayınlandığı Resmî Gazete'yi göstermesi yeterli oldu. Sonrasında ailesinden kalan gayri menkulleri hazinece haraç-mezat sattırıldı. Ailesiyle Londra'da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya'ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 senesinde Türkiye'ye geri döndü.Mısıroğlu, Atatürk heykellerini kastederek, "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" demişti.Kadir Mısıroğlu, "Demokrasiye geçişten beri sapa sapa kötülük azalmakta iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir.Yarı yoldayız. Nasıl buluğ çağına ermemiş çocuğa evlenmiyorsun diyemezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Sizin nesliniz İslamın mutlak galebisini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" diye konuşmuştu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu hakkında soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:Basın yayın organlarında yer alan Kadir Mısıroğlu'na ait olduğu belirtilen video kaydında geçen beyanları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basın bürosunca Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.Kadir Mısıroğlu daha önce de Atatürk'ü kastederek, "Bir kafiri beğendin mi namaz kılsan da kafir olursun. Oruç tutsan da kafir olursun. Hacca gitsen de kafir olursun. İman hassas bir şeydir." demişti.Mısıroğlu, daha önce 10 Kasım nedeniyle paylaştığı bir mesajda yine Atatürk'e hakaret ederek, "10 Kasım'da saat 09:05'te kenefe (tuvalete) gidin" diye yazmıştı.