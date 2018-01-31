Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kızı için yardım isteyen vatandaşa yardım eli



HİDROSEFALİ NEDİR?

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında konuşurken kızı hasta olan bir babanın yardım çığlıkları duyuldu. Locada bulunan Mehmet Veysi Abay adlı partilği hidrosefali hastası kızı Semanur için feryat etti, "Kızımı yanlış ameliyat yapıp başını büyütüp bana verdiler. Ben de sana geldim usta. Beş dakika Allah için bu çocuğa sahip çık" dedi. Çaresiz vatandaşı dinleyen Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a seslendi, "Ahmet Bey balkondan aşağı gelsin de görüş" dedi. Erdoğan'ın talimatının ardından Bakan Demircan, o aile için devreye girdi. Çocuğunun yanlış tedaviden dolayı rahatsızlığını dile getiren baba Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüştü. Aile daha sonra gerekli tetkiklerin yapılması için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti.Hidrosefali beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının, kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık.