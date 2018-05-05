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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili "Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar" dedi

05 Mayıs 2018, Cumartesi 21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
 

"MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ YERE GÖMECEĞİZ"


- Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu da tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.


 "ÇATI DEDİLER, KAPI DEDİLER...."


- Çatı dediler kapı dediler sonunda ince siyasette karar kıldılar. Ne söylerlerse söylesinler biz mücadeleden kaçmadık. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.


- Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı?
 

S&P'Yİ ELEŞTİRDİ


Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kararı hakkında da konuşan Erdoğan "Haddini bil! Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor" şeklinde konuştu.

 


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