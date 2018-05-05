Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu

"MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ YERE GÖMECEĞİZ"



"ÇATI DEDİLER, KAPI DEDİLER...."

S&P'Yİ ELEŞTİRDİ

Gizem Yetil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:- Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu da tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.- Çatı dediler kapı dediler sonunda ince siyasette karar kıldılar. Ne söylerlerse söylesinler biz mücadeleden kaçmadık. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.- Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı?Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kararı hakkında da konuşan Erdoğan "Haddini bil! Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor" şeklinde konuştu.