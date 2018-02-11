Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN DA TAZİYE TELGRAFI

HAYATTA KALAN YOK

Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü

Mehmet Nuri Turan

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.Başbakan Binali Yıldırım ise, uçak kazasında 71 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı gönderdi.Yolcu uçağında bulunan 71 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. Moskova'da düşen uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı. Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi.AA