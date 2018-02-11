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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da düşen uçakla ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Putin'e taziye dileğinde bulundu

11 Şubat 2018, Pazar 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi. 

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN DA TAZİYE TELGRAFI

Başbakan Binali Yıldırım ise, uçak kazasında 71 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı gönderdi.

HAYATTA KALAN YOK


Yolcu uçağında bulunan 71 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. Moskova'da düşen uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı. Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi. 

AA

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