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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan roketli saldırıda ölen Fatma Avlar'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar´ın ailesine taziye dileğinde bulundu.

02 Şubat 2018, Cuma 09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan roketli saldırıda ölen Fatma Avlar'ın ailesine taziye
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam merhumenin babası Ahmet Avlar´la telefonda görüştü. Elim olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah´tan rahmet, aileye metanet ve sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın masum insanların canına kasteden terör örgütüyle kararlı biçimde mücadeleye devam edileceğini vurguladığı da öğrenildi.

Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)

Bölücü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin önceki gün 10.30 Afrin'den attığı iki roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi'ne isabet etti. Ailesiyle birlikte evlerindeki odasında uyurken atılan kalleş roketle 17 yaşındaki Fatma Avlar şehit düştü.  
 


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