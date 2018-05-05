Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki

"KAYSERİLİ KALİTEDEN İYİ ANLAR"

S&P'YE SERT TEPKİ

"MİLLETİMİZ BU SİYASET TARZINDAN ÇOK ÇEKTİ"

"BUNLARIN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞACAĞIZ"

Yaşar Can

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.Şimdi birileri kalkmış bir fitne çıkarmaya çalışıyor. Neymiş "Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğim ama milletvekilliği seçiminde başka partiye oy vereceğim." Siz bu fitneye ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.Belediye başkanlığı dönemimdeki hayalimin temeliki ilk olarak Kayseri'de attım. Yıl sonuna kadar 4 yeni şehir hastanesi hizmete açacağız.Şimdi birileri çıkmış... Diyorlar ya Cumhurbaşkanı ekonomiyi iyi bilecek.. Yatırımları iyi bilecek... Nerede o aday? Ziya Paşa iyi söylemiş: Eşeğe altın semer vursan da eşek eşektir. Bir de demiş ki Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Ana muhalefet adayının neyi kalacak? Kayserili ticaretten iyi anlar. Kayserili kaliteden de iyi anlar. Ama Kayserili kaliteli siyasetçiden de iyi anlar.Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.Ne yaptılar, çatı dediler, kapı dediler, olmadı. Sonunda ince siyasette karar kıldılar...Milletimiz bu siyaset tarzından çok çekti. Bu siyaset tarzı başbakanı dar ağacına gönderdi. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.Ana muhalefetin başındaki zat Afrin'e gitmeyin diyordu. Sen bu ülkenin başında olsaydın, ahh ah şimdi Hatay'da şimdi ne olacaktı, Kilis'te ne olacaktı.. Biz beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi önce Cerablus dedik sonra El Bab dedik 2000 km kare alanı kontrol altına aldık. Afrin'de etkisiz haline getirilen terörist sayısı 4406 oldu. Şimdi İdlib, Tel Rıfat, Münbiç... İnlerine girdik devam edeceğiz.. Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bunları biz kovalayacağız. Bunların anladığı dil ne ise bu dilden konuşacağız.