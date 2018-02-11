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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan'la telefonla görüştü

11 Şubat 2018, Pazar 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki şehidin evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüntülü arayıp şehit babası İmam Sarıaslan'a taziyelerini iletti.

Erdoğan, "Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ama biz diyoruz ki Akif diyor ki 'Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber avucunu açmış duruyor peygamber.' Şimdi Enes'imiz de aynen abisi gibi peygamber efendimizin arkasından gidiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sabrınızı ve metanetinizi artırsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Sarıaslan'a "kaç çocuğumuz vardı?" sorusu üzerine, şehit babası Sarıaslan, "4 çocuğum vardı. 2 kız bir oğlan kaldı." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Sarıaslan'a şunları söyledi:

"Yengeme de aynı şekilde şükranlarımı iletirseniz çok çok memnun olurum. İnşallah biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bugün öldürülen terörist sayısı Elhamdülillah bin 280'e doğru çıktı. Daha da olacak inşallah. İnşallah bu savaştan Allah'ın izniyle Rabbimin lütfuyla onların sayesinde galip çıkacağız. Biz duacıyız. Sizler de bize dua edin. Allah, yar ve yardımcımız olsun."

Şehit babası İmam Sarıaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizin sayenizde olacak bu iş. Bu hükümetin sayesinde olacak inşallah. Allah, sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

AA


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