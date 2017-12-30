Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu ziyaretinde bir restoranda vatandaşlarla sohbet etti ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni de ziyaret etti.