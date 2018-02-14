Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Nuray Hafiftaş'ın ölüm nedeni ne oldu? Nuray Hafiftaş hayat hikayesi

Büşra Kamış

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Sanatçı Müşerref Akay, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak." dedi.Bu arada Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.Kubat da "Nuray'ın, 6 aydır durumu malumdu. Bu sürede sanat camiası Nuray'a gerçekten inanılmaz bir destek verdi. Ailesi adına onun için herkese teşekkür ediyorum. Türkülerimizin başı sağolsun. Görelim dedik ama böyle bir duruma karşılaştık." diye konuştu.