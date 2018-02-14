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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreniyle uğurlanacak
 

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.
 
ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLECEK
 
Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DEVLET TÖRENİYLE UĞURLANACAK
 
Sanatçı Müşerref Akay, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak." dedi.
 
"ÖLÜMÜ BİZİ ŞOKE ETTİ"

Bu arada Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.


"TÜRKÜLERİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
 
Kubat da "Nuray'ın, 6 aydır durumu malumdu. Bu sürede sanat camiası Nuray'a gerçekten inanılmaz bir destek verdi. Ailesi adına onun için herkese teşekkür ediyorum. Türkülerimizin başı sağolsun. Görelim dedik ama böyle bir duruma karşılaştık." diye konuştu.

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