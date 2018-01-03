15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: KHK'ları iyi anlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, sivillere dokunulmazlık maddesiyle tartışma yaratan KHK için partililere “Düzenlemeleri vatandaşlara iyi anlatın” talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: KHK'ları iyi anlatın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son AK Parti MKYK toplantısında sivillere yargı dokunulmazlığı getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştiriler gündeme geldi. Erdoğan, bu eleştiriler üzerine, “Ben Sayın Gül ile ilgili gereken cevabı verdim. Kimin ne dediği önemli değil. Biz işimize bakalım, doğruyu anlatalım. Mesele millete iyi anlatılmadı, siz iyi anlatın” diye konuştu.

KHK’daki sivillere dokunulmazlık getiren düzenlemenin 15 - 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Her hukukçu okuduğunu farklı değerlendiriyor. Yanlış anlaşılmalar oluştu. Bu yanlış anlaşılmaları doğru ve güzelce anlatın” dedi.


BAŞKANLARI UYARDI


Öte yandan Erdoğan, AK Parti’deki yenilenme süreci kapsamında parti toplantılarının yanı sıra şimdiye kadar Rize, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 15 il kongresine katıldı. Erdoğan, ziyaretlerinde belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle görüştü. Başkanlar ve teşkilat üyelerine hem kendisine hem de CİMER ile BİMER’e gelen talepler ve şikâyetleri ileten Erdoğan, atılması gereken adımlar hakkında talimatlar verdi. Başkanlarla görüşmelerinde 2019 seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, halktan gelen şikâyetlere de duyarsız kalınmamasını istedi. Mart ayına kadar tamamlanması planlanan AK Parti kongrelerinin ardından, belediyelerin teşkilatla daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, ‘proje konusunda yavaş hareket eden, sorunlara duyarsız kalan, çözüm üretemeyen’ başkanlara uyarılarda bulundu.


DAHA FAZLA PROJE


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmelerinde “Şikâyetlere kayıtsız kalmayın. Halkın istemediği bir projeye, icraata başlamayın. 2019 yılına kadar tüm teşkilatımız ve belediye başkanlarımız AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koymalı. Daha fazla proje üreterek halkın gönlünü kazanmalıyız” dediği öğrenildi.

(Hürriyet)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rot balans ustası fizik tedavi yapıyor

Rot balans ustası fizik tedavi yapıyor
İBB: 6 hattan oluşan metro projeleleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir

İBB: 6 hattan oluşan metro projeleleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir
Beşiktaş-Adalar vapuru yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak

Beşiktaş-Adalar vapuru yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak
Türkiye'den ve dünyadan Süper Ay görüntüleri

Türkiye'den ve dünyadan Süper Ay görüntüleri

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ı aradı
Jandarmadan muhabire anons derdi

Jandarmadan muhabire anons derdi

Diyanet İşleri’nden

Diyanet İşleri’nden "kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği" haberlerine yalanlama
İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis

İsrail Afrikalıları uyardı: 3 ay içinde gitmeyenlere süresiz hapis
AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe istifa etti

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe istifa etti
Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu

Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu