Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 3 mesaj



ERDOĞAN NET KONUŞTU



BEYAZ SARAY KAYGILIYIZ



'ÇATIŞMA RİSKİNE DİKKAT'

İdil Janet Demiray

Amerika’nın Suriye’de terörist PYD komutasında 30 bin kişilik ‘Sınır Ordusu’ kuracağını açıklamasına Türkiye tepki göstermişti. Türk Ordusu, Amerika’nın itirazlarına rağmen ‘ulusal güvenlik’ için 20 Ocak’ta Afrin’e harekat başlatmıştı. Amerika Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dün akşam telefonla aradı.Görüşmede Erdoğan, Trump’a şunları söyledi: “Harekat ulusal güvenliğimiz için yapılmıştır. Teröristler yok edilene kadar sürecektir. Amerika, terörle mücadelede işbirliği çerçevesinde PYD/YPG’ye verdiği silah desteğini derhal kesmelidir. Terörle mücadelede müttefiki Türkiye ile yakın işbirliği yapmalıdır.”Cumhurbaşkanlığı da “İki lider, işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit ettiler” dedi. Beyaz Saray’dan da şu açıklama yapıldı: “Başkan Trump, Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten kaygı duyduğunu ve bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını iletti.”Açıklama şöyle devam etti: “Trump, Suriye’de Türk-Amerikan güçleri arasında çatışma riskini önlemek için ihtiyatlı davranılmasını istedi. Türkiye’yi meşru güvenlik kaygılarını gidermek için daha yakın işbirliğine davet etti. İki lider stratejik ortaklığı geliştirme, terörizme karşı mücadelenin iyileştirilmesi hedefinde uzlaştı.”