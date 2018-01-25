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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 3 mesaj

Amerika Başkanı Trump, Afrin harekatının 5. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı: Sayın Erdoğan, harekatın meşru müdafaa hakkı olduğunu vurguladı. Beyaz Saray: Trump, Erdoğan’ı Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermek için daha yakın işbirliği yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 3 mesaj
Amerika’nın Suriye’de terörist PYD komutasında 30 bin kişilik ‘Sınır Ordusu’ kuracağını açıklamasına Türkiye tepki göstermişti. Türk Ordusu, Amerika’nın itirazlarına rağmen ‘ulusal güvenlik’ için 20 Ocak’ta Afrin’e harekat başlatmıştı. Amerika Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dün akşam telefonla aradı.


ERDOĞAN NET KONUŞTU


Görüşmede Erdoğan, Trump’a şunları söyledi: “Harekat ulusal güvenliğimiz için yapılmıştır. Teröristler yok edilene kadar sürecektir. Amerika, terörle mücadelede işbirliği çerçevesinde PYD/YPG’ye verdiği silah desteğini derhal kesmelidir. Terörle mücadelede müttefiki Türkiye ile yakın işbirliği yapmalıdır.”


BEYAZ SARAY KAYGILIYIZ


Cumhurbaşkanlığı da “İki lider, işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit ettiler” dedi. Beyaz Saray’dan da şu açıklama yapıldı: “Başkan Trump, Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten kaygı duyduğunu ve bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını iletti.”


'ÇATIŞMA RİSKİNE DİKKAT'


 Açıklama şöyle devam etti: “Trump, Suriye’de Türk-Amerikan güçleri arasında çatışma riskini önlemek için ihtiyatlı davranılmasını istedi. Türkiye’yi meşru güvenlik kaygılarını gidermek için daha yakın işbirliğine davet etti. İki lider stratejik ortaklığı geliştirme, terörizme karşı mücadelenin iyileştirilmesi hedefinde uzlaştı.”


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