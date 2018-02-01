Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere maaş müjdesi

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE

MHP İLE İTTİFAK

'ZEYTİN DALI' AÇIKLAMASI

Erdinç Şahin

, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.Kahvaltıya 24 milletvekili katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Programdamilletvekilleri yer aldı.A Haber'de yar alan habere görepartisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini de verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- MHP seçim ittifakına ilişkin, "dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan süren 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de, "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam" ifadelerini kullandı.