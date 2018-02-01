15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Vekillere yaptığı konuşmada Erdoğan,OHAL Komisyonu ile ilgili "Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya 24 milletvekili katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.
 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE


A Haber'de yar alan habere göre Erdoğan partisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini de verdi.  
 

MHP İLE İTTİFAK 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- MHP seçim ittifakına ilişkin, "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir"dedi.
 

'ZEYTİN DALI' AÇIKLAMASI


Cumhurbaşkanı Erdoğan süren 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de, "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam" ifadelerini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
2 göçmen sınır kapısında kamyonun yakıt deposunda yakalandı

2 göçmen sınır kapısında kamyonun yakıt deposunda yakalandı
Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şok cevap!
Dün tahliye edilen Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Dün tahliye edilen Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç yeniden tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı
İncirlik'te emekli edilen ABD bayrağını yaktılar

İncirlik'te emekli edilen ABD bayrağını yaktılar
CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu
İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geride bıraktı
İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi

İstifa eden AK Partili Başkan Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirdi
CHP'de 36. Olağan Kurultay hareketliliği

CHP'de 36. Olağan Kurultay hareketliliği
Üsküdar'daki korkunç kazanın nedeni belli oldu! O dehşet anları kamerada

Üsküdar'daki korkunç kazanın nedeni belli oldu! O dehşet anları kamerada