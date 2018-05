Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı öğrencilere müjde

HEDEF İLK 5

"FETÖ İSTİSMARINA KARŞI TEDBİR"

"ARNAVUTLUK FETÖ İSTİLASI ALTINDA"

"ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ"



MİSAFİR ÖĞRENCİLERE İKAMET BELGESİ MÜJDESİ

Adem Özdoğan

Ülkemizde eğitim öğretim döneminde her konuda yardımcı olunan misafir öğrencilerimizle ülkelerine döndükten sonra da irtibat devam ediliyor. Biz ülkemize gelen öğrencilerimize gönül dünyamızı da açıyoruz.Türkiye'de 115 bin misafir öğrenci bulunuyor. Hedefimiz misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmak. Böylece dünyada en çok yabancı öğrenci barındıran ilk 5 ülkenin arasında gireceğiz.Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabi görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor.Maarif Vakfı'mız özellikle Afrika'da, bunun yanında biraz da yavaş da olsa Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerle mahallinde eğitim öğretim konusunda önemli mesafe katetti. Vakfımızın kısa sürede hayata geçirdiği projelerle sadece Afrika'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olmasını önemli görüyorum. Yunus Emre Enstitüsümüz dünya çapında sayıları 55'e ulaşan Türk Kültür Merkezi ile çok güzel faaliyetler yürütüyor. Esasen hepsi de birbiriyle ilişkili olan faaliyetleri inşallah yeni dönemde çok daha koordineli, çok daha yakın iş birliği içinde ve sürekli çıtayı yükselterek sürdüreceğiz.Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum misafir öğrencilerimiz kendi ikamet belgelerini yenilemek mecburiyetindeler. Kurum önünde çok ciddi yığılmalar yaşanıyor. 115 bin öğrencimizin tamamı ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler.