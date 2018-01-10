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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması

Beştepe'de kaymakamlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Ülkemiz yönetim sistemi en başından itibaren kaza yani ilçe temelli olarak kurulmuştur. Devlet büyüdükçe sistem ile ve bugünkü sistemimizde mevcut olmayan eyaletlere doğru geliştirilmiştir. Bugünkü illerimizin ilçelerimizin çoğunun sınırları belli istisnalar dışında Osmanlı'dan devralınan sancaklarla aynıdır.

Her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz konuşan dilimiz uzanan elimizdir. Ülkemizde devletle vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmamıştır. Ayağındaki çarığı giydiği şalvarı başındaki kasketi yüzünden Ankara'nın Kızılay'ına sokulmayan Aşık Veysel'in hikayesi çok ibretliktir.

Şehir hastaneleri hayalimdi, dört tanesi şu anda halka hizmet veriyor. Eğitimde 270 bin derslik bitirildi nerede o 70-100 kişilik sınıfların olduğu okullar? Bunlar artık tarih oldu şimdi artık 30 ve daha aşağısı sınıflarda yavrularımız ders alıyorlar. İnşallah ikili eğitim-öğretim sistemini de kaldırılıp tek tip eğitim-öğretim sistemine de geçeceğiz.


'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'


Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.

Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.
 

'TELEFON KAPALI OLMAYACAK''


Vali, bakan, belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla bu saatte bitsin yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.

Bu ülke 2023'te ilk 20'nin içine değil artık ilk 10'un içine girecek. Birisi diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu eline diline dursun. 20 yıl önce bu yollarda kamyonlar rahat rahat hareket edebiliyorlar mıydı?

Malum belediyeleri biliyorsunuz bunlar çalışmadılar devletten aldıkları imkanları dağa gönderdiler. Şimdi kayyumlar oraları ayağa kaldırıyor. Dün bir televizyon programında sağlık bakanlığımızın bir mensubu şoför ambulansı ile iki ayağı diz üstü olmayan yaşlı bir amcamızı diyalizden getiriyor evin olduğu bölgede yol çalışması olduğu için çok zor onu sırtına alıyor 600 metre mesafe evine getiriyor. Allah ondan razı olsun. İşte bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var. Efendilik yapmayacak hizmetkarlık yapacak.


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