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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Grup Toplantısı'nda, Erzincanlı Şeyda Özdemir'in (21) 10 yaşındayken okuduğu, 'Şehit Er'den anneye mektup' adlı şiirini okuması, salondakilerle birlikte genç kızı da duygulandırdı

07 Şubat 2018, Çarşamba 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşması sırasında, ailesinde şehitler bulunan Şeyda Özdem'in Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede, 'Şehit Er'den anneye mektup' adlı şiirini okuyan Erdoğan, salonda duygu dolu anlara yaşattı.

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI


Erdoğan, bu şiiri Erzincanlı olan Başbakan Binali Yıldırım'ın iyi dinlemesini istemişti. Erdoğan'ın bu şiiri okuduğu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

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Erzincanlı Gülhan- Ahmet Özdem çiftinin 3 kızından biri olan Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Şeyda Özdem, 2007 yılında Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede okuduğu şiiri Cumhurbaşkanı'nın kendisinden bahsederek okumasının gurur verici olduğunu söyledi.


 

AMCASININ OĞLU ŞEHİT OLMUŞ


Kendisinin bu şiiri her okuyuşunda dinleyenleri duygulandırdığını ancak bu kez kendisinin duygulandığını belirten Özdem şunları söyledi:

"Öğretmen olan amcam Asım Özden 1987 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ve amcasının oğlu Uzman Çavuş Metin Özdem ise 1996 yılında Muş'ta şehit oldu. İstendiği takdirde ben de askere gitmeye hazırım. Benim 10 yaşındayken okuduğum şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni söyleyerek okuması muhteşem bir duygu. Bu kez ben duygulandım. İnşallah bir gün bu şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte okurum."



'Şehit Er’den anneye mektup' şiiri şöyle:

Oğlun şehit, çatma kaşını anne
Metin ol da dik tut başını anne
Gel; öp, kokla mezar taşımı anne
Akıtma gözünden yaşını anne

Olsa da bu dünyada gönlün ezik
Eğilme kimseye tut başını dik
Bu duygular bize tanıdık bildik
Akıtma gözünden yaşını anne

Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız
Albayrak altında buluşacağız
Mahşerde birleşip sarılacağız
Akıtma gözünden yaşını anne

Bitmedi soysuzlar ona yanarırm
Dökülen bunca masum kana, yanarım
Öldüğüme değil, sana yanarım
Akıtma gözünden yaşını anne

Bizler bedeni olmayan diriyiz
Şanlı peygamlerin askerleriyiz
Kanımızla vatanın vergileriyiz
Akıtma gözünden yaşını anne

Ya devlet başa ya kuzgun leşe
Vermeyiz kimseye vatanı beleşe
Hele hele üç beş soysuz gebeşe
Akıtma gözünden yaşını anne

Siyasiler çıkar adlı oyunda
Oyunlar oynandı hep bizim kanda
Babam, gardaşlarım, yarim bir yanda
Akıtma gözünden yaşını anne

Oyunlar oynanıyor kanımızda
Feryatlar kopar yürek kapımızda
Cenazede olurlar yanımızda
Akıtma gözünden yaşını anne

Sen şehit anasısın gurur duy anne
Bugün bizim için hem şölen hem toy anne
Türk; tarihe yön veren o asil soy anne
Akıtma gözünden yaşını anne


 


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