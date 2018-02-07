Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

AMCASININ OĞLU ŞEHİT OLMUŞ

Erdinç Şahin

, dün partisinin'nda konuştu.Konuşması sırasında, ailesinde şehitler bulunantarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede, 'Şehit Er'den anneye mektup' adlı şiirini okuyan Erdoğan, salonda duygu dolu anlara yaşattı., bu şiiriolan'ın iyi dinlemesini istemişti. Erdoğan'ın bu şiiri okuduğu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın göz yaşlarını tutamadığı görüldü.​​Erzincanlı Gülhan- Ahmet Özdem çiftinin 3 kızından biri olansınıf öğrencisi, 2007 yılında Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede okuduğu şiiri Cumhurbaşkanı'nın kendisinden bahsederek okumasının gurur verici olduğunu söyledi."Öğretmen olan amcam Asım Özden 1987 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ve amcasının oğlu Uzman Çavuş Metin Özdem ise 1996 yılında Muş'ta şehit oldu. İstendiği takdirde ben de askere gitmeye hazırım. Benim 10 yaşındayken okuduğum şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni söyleyerek okuması muhteşem bir duygu. Bu kez ben duygulandım. İnşallah bir gün bu şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte okurum."Oğlun şehit, çatma kaşını anneMetin ol da dik tut başını anneGel; öp, kokla mezar taşımı anneAkıtma gözünden yaşını anneOlsa da bu dünyada gönlün ezikEğilme kimseye tut başını dikBu duygular bize tanıdık bildikAkıtma gözünden yaşını anneÖlüm vaktin gelsin kavuşacağızAlbayrak altında buluşacağızMahşerde birleşip sarılacağızAkıtma gözünden yaşını anneBitmedi soysuzlar ona yanarırmDökülen bunca masum kana, yanarımÖldüğüme değil, sana yanarımAkıtma gözünden yaşını anneBizler bedeni olmayan diriyizŞanlı peygamlerin askerleriyizKanımızla vatanın vergileriyizAkıtma gözünden yaşını anneYa devlet başa ya kuzgun leşeVermeyiz kimseye vatanı beleşeHele hele üç beş soysuz gebeşeAkıtma gözünden yaşını anneSiyasiler çıkar adlı oyundaOyunlar oynandı hep bizim kandaBabam, gardaşlarım, yarim bir yandaAkıtma gözünden yaşını anneOyunlar oynanıyor kanımızdaFeryatlar kopar yürek kapımızdaCenazede olurlar yanımızdaAkıtma gözünden yaşını anneSen şehit anasısın gurur duy anneBugün bizim için hem şölen hem toy anneTürk; tarihe yön veren o asil soy anneAkıtma gözünden yaşını anne