Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor
Almanya Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'da olacak
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in makamından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya 28-29 Eylül tarihlerinde resmi ziyaret düzenleyeceği belirtildi.
MERKEL İLE GÖRÜŞÜP GÖRÜŞMEYECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ
Alman Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Erdoğan'ın Angela Merkel ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda bilgi vermedi
Merkel'in makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.