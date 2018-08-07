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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor

Almanya Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'da olacak

07 Ağustos 2018, Salı 18:07 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 18:36
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in makamından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya 28-29 Eylül tarihlerinde resmi ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

MERKEL İLE GÖRÜŞÜP GÖRÜŞMEYECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Alman Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Erdoğan'ın Angela Merkel ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda bilgi vermedi

Merkel'in makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

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