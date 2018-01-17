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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Cuneydi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs direnişinin sembol isimlerinden olan Filistinli Fevzi El Cuneydi’yi kabul etti

17 Ocak 2018, Çarşamba 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Cuneydi’yi kabul etti
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından yaşanan protestolarda gözaltına alınan ve askerler tarafından götürülürken çekilen fotoğrafı ile dünya kamuoyuna oturan Fevzi El Cuneydi, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

İSRAİL ASKERLERİ OMZUNU KIRMIŞTI

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü’nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin 7 Aralık’ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıklamıştı.



Örgütten yapılan açıkalamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtildi.

Bunun neticesinde Cuneydi’nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedilmişti.

 


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