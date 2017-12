Cumhurbaşkanı Erdoğan: First Lady'ler araya girince Sevakin adasını restore işini kabul ettiler

"TEMEL SIKINTI ZİHNİYET MESELESİ"



"PETROLÜ, PARASI OLANLARIN ÇOK ÖNÜNDEYİZ"



"BİZİM İÇİN ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT"



"45 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR"



"ZİHNİMİZE VURULAN PRANGALARI ÇIKARIP ATMALIYIZ"

Yusuf Cevahir

Bir milletin istikbali bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkiye bağlıdır. Bu bağ ne kadar zayıfsa milletin ayakta kalma şansı zayıftır. Kendi mazimize baktığımızda yükseliş dönemlerin yeniliğin öncülüğünü yaptığı dönemlere denk geldiğine şahit oluyoruz.Çad'da Cumhurbaşkanı'na söyledim. 'Bu adayı bize tahsis ederseniz adanın tamamını restore edelim ülkemden buraya ciddi anlamda turist akını olduğunu görecekesiniz' dedim. Sağolsun kabul ettiler. First Lady'leri devreye sokunca da kabul ettiler.Sevakin Adasıİstanbul sadece silahla güçle fethedilmemiştir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet hanın askeri alanlardaki ar-ge ve yenilikçi kabiliyetiyle de alınmıştır. Bu topraklar İbn-i Sina'dan Cabir'e kadar dünya bilim tarihine yön veren çok sayıda ilim adamı yetiştirmiştir. Ne oldu da ilim alanında bu kadar geriye düştük. Çoğunluk bütçe rakamlarıyla meseleyi açıklamaya çalışıyor. Temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. En büyük hatayı özgüvenimizi törpüleyerek yaptık. Okullarda senelerce neden yapamayacaklarını öğrettik. Öyle ki, 'İcat çıkarma' 'Eski köye yeni adet getirme' terimleri dilimize yerleşti. Öğrencilerimizde statükoya boyun eğmelerini istedik. Bunun neticesi olarak Batı karşısında ezik, kendi değerlerine karşı nobran kuşaklar yetiştirdik. İnsanı formatlayan bir sistem içerisinde bize hep umutsuluk, karamsarlık pompalandı.Bize lazım olan sadece tarihimizden ecdadımızdan bize kalan özgüvendir. Bize lazım olan taklit etmek değil bu toprakların gereğini yapmaktır. En büyük ihtiyacımız başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları, parası olanları görüyoruz. İnanın onların çok çok önündeyiz. Kudüs meselesinde dolarlar işi halledebildi mi? Dünyayı satın alabildi mi? Bu kadar tehdit salladılar sonunda 128 ülke dünya devine 'Sen benim irademi dolarla satın alamazsın' dedi, tersledi. Son 15 yıldır sürekli karamsarlık aşılayan bu anlayışla mücadele veriyoruz.Eskiden internet vardı şimdi evimize girdi. Teknolojinin uyuşturucu müptelası olmaya sevketmesi en büyük tehlikemiz. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Bu çok ciddi bir tehlike. 2 yaşında çocuk nasıl telefonun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline geldiyse bu bizim için çok ciddi tehdittir.Bugün her bakımdan 15 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir ülkeye sahibiz. Hükümetlerimiz döneminde aldığımız mesafede bilime verdiğimiz değerin büyük payı var. 2010 yılında araştırma geliştirme merkezlerınde 10 bin kişi çalışırken bugün merkezlerde 45 bin kişi istihdam ediyor. 2002 yılında sadece 5 adet teknoloji geliştirme merkezi varken bugün 69'a ulaştı. İlk milli yer gözlem uydumuz olan Göktürk-2 uzaydaki 5'inci yılını tamamlıyor.Taklit eden her bir adım geride olmaya mahkumdur. Bizim artık takip ve taklit etmekten çıkıp öne geçmeye ihtiyacımız var. Bizim artık zihnimize vurulan prangaları çıkarıp atmamız gerekiyor. Milletimiz 15 Temmuz gecesi İstiklal Marşı'nı söylemekle kalmamış adeta yaşamıştır. O gece milyonlarca kardeşimiz istiklali için tanklara, silahlara meydan okumuştur. Kendisini tankın altına atıyor. Ben şimdi bu genci yurtdışına gönderdim. Dil öğrenip gelecek yazılımcı olacak.