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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü

04 Mart 2018, Pazar 23:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta'daki insani dram ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta'da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldılar.

SURİYE KONUSUNU GÖRÜŞTÜLER

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın Nisan ayı başında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi'nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi'nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti. İki lider, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladılar.

Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Burkina Faso'da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi'ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA


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