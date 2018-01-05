Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

ERDOĞAN'DAN FRANSIZ GAZETECİYE: FETÖ AĞZI İLE KONUŞMA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'TÜRKİYE GİBİ ÜLKE AB'DE YOK'



MACRON: 'İYİ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR'

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ ANLAŞMASI

Mehmet Nuri Turan

Basın toplantısının soru cevap bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransız bir gazeteci arasında gerilim yaşandı. Fransız gazeteci soru kısmında 'Türkiye' Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi' dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen araya girerek 'Suriye'ye kim silah gönderdi?' diye sordu ve ardından Fransız gazeteciyle arasında şu konuşmalar geçti...Sorunuzu anlamadım? Suriye'ye kim silah gönderdi?Kamyonlar, MİT servisinin kamyonları bulunmuş. 2014 Ocak ayında sınırda bulunmuş, içinde silah bulunmuş.Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.Bir gazeteci gibi konuşuyorumÇünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır.Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.Fransa'yı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Bu ziyaretimizde 500 yılı aşkın bir mazisi olan dostluğumuzun bugün çok daha farklı şekilde attığımız adımlarla yaptığımız anlaşmalarla güçlenerek devam ettiğini görüyorum.Her şeyden önce tabiİ Türkiye AB süreci içerisinde ne yazık ki sene 63 sene 2017. 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Şu anda tabİi Fransa'da AB'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi bir başka ülke AB'de yok. AB bize gerekçe de sunamıyor ve öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı. Ve bu 35 fasıl daha sonra da farklı yaklaşımla faslın açılması ama kapatılması noktasına gelince, kapatılması da olmadı. Bunları da yaşadık, hala da yaşıyoruz.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "(Türkiye ile) terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir iş birliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz." dedi.Macron, "Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor." ifadesini kullandı.EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un huzurunda imzalandı.