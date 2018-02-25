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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Gaziantep'teki 6. Olağan Kongresi'nde konuştu

25 Şubat 2018, Pazar 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuştu
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 

ongremizin şehrimiz için, Antep'le birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gaziantep 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye içinde 29. sırada yer aldı. Biz Gaziantep'i çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. 2019'da sanıkları patlatarak Türkiye genelinde rekor kıracağınıza inanıyorum. Bakalım Gaziantep buna hazır mı? 
 

"SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTIĞI ANDA YOLA ÇIKARIZ"


İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız. Komşularımızla problem mi yaşıyoruz, yansımalarını hemen burada görmeye başlarız. Gaziantep Suriye'deki insani krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan bir şehirdir. Siz ensar oldunuz, muhacirleri bağrınıza bastınız. 

İnşallah biz Münbiç ve diğer bölgelerde de huzuru ve güveni sağladıkça Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönerek vatan hasretinden kurtulacaklardır. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar terör örgütleri gemi azıya alıp eyleme geçtiklerinde Gaziantep de bundan en büyük zararı gören şehir oldu. 

PKK'nın başını her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye'de PYD ile kendine zemin arayan bölücü örgütü yok edene kadar durmayacağız. DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. 


"BİZ O ÇATLAK SESLERE ALIŞTIK"


Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali'ye de gerekli talimatı vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Açık net söylüyorum, kim olursa olsun, hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Yok STK'nın şöyle sesi çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Hemen bu projelerin son halini ben görmek isterim, hemen adımı atalım. Temeli atıp süratle işi başlatalım.


GAZİANTEP'E ÖNEMLİ PROJELER


Gaziantep'te çaprazlamasına geçecek iki ayrı toplu taşıma projesi hayata geçiriliyor. Şehri birbirine bağlayacak Gaziray projesinin inşası sürüyor.

 


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