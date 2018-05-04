Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı



'ÖNÜMÜZDE İDLİP VAR, TEL RIFAT VAR, MÜMBİÇ VAR'

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile bir araya geldi."Gençlik 15 Temmuz'u unutmamalı.Genç yaşta siyasete girme şansını bulamadım. Bizim zamanımızda 30 yaş sınırı vardı. Bizde bunu indirmemiz lazım dedik. O zaman netice alamadık verdiğimiz mücadelelerde. Sonra iktidar olduk önce 25'e indirdik. Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25 niye seçme 18 seçilme 25? Zor olan seçilmek değil, seçmektir."Bu akşam manifestoyla ilgili çalışmalarımı yapacağım. Pazar günü manifestomuzu, yapacağımız açıklamayı burada derleyip toparlarken, Kore'den gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.Aday il toplantısında yapacağımız yatırımların animasyonlarla bizzat kendilerini yayımlayacağız. Bunlarda var mı hazırlık? Yavuz Sultan Selim, Marmaray hazırlığı var mı? 29 Ekim'de açlıışını yapacağımız 3. havalimanı hazırlığı var mı? Biz açılışını yapıyoruz onlar ise bu işin projesinde bile değiller. Biz bitirdik bunlar daha yolun başında bile değiller. Bunların hayalleri yokki ürünleri olsun. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı'na başladıysak ne diye başladık? Burada bizim ertelenmiş müdahale hakkımız var. Niye ertelenmiş müdahale hakkı diyorum? Çünkü bizim, Zeytinlik Harekatıydı bu harekatın adı, Fırat Kalkanı'nın adı Zeytinlik Harekatıydı. Gecikti o, onu daha önceden yapmamız lazımdı. Daha önceden yapsaydık Kilis bu kadar vurulmazdı." dedi.Erdoğan, "Kararlı bir şekilde Afrin'de duruyoruz, güvenliği tamamen tesis edene kadar oradayız, sonra önümüzde İdlip var, Tel Rıfat var, Mümbiç var." ifadesini kullandı."YÖK bu noktada adımını atmış vaziyette ama her ikisinde de (taslak çalışmalar) İstanbul Üniversitesi adı var ve bunun yanında her ikisinde de o konuda da bir çalışma şu anda yapılıyor, İstanbul Üniversitesi'nin logosunu kullanma durumları da söz konusu. Sadece bir ilave olarak belki Cerrahpaşa orada ilave olarak kullanılacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Senin artık günah defterin hazır, yalan söylemene gerek yok. 'Ben farkında olmadım onun için Bakırköy Belediye Başkanının evine gittim, orada bir kahve içtik falan filan o esnada bunlar olmuş' desen yutarlar. Ama sen bunları gizleyeceksin, hala yalan söyleyeceksin, bunu kimse yutmaz, kayıtlardasın sen." dedi.