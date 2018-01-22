Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmak yok



"OPERASYONLARIMIZ SÜRECEKTİR"

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Gizem Yetil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Afrin Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan, "Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.- Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok.- Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.- İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.- Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir.- Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir.