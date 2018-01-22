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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu

22 Ocak 2018, Pazartesi 23:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmak yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Afrin Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımları:

- Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok.

- Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.


"OPERASYONLARIMIZ SÜRECEKTİR"


- İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.

- Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. 

- Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir.

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