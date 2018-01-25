15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti. Erdoğan, sınırda komutanlarla incelemelerde bulundu

25 Ocak 2018, Perşembe 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti.

HAREKAT HAKKINDA BİLGİ ALDI


Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de refakat ettikleri kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'LA YAPILACAK GÖRÜŞME ERTELENDİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi.

DHA

Başbakan Binali Yıldırım'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Afrin'de Alman roketi Alman tankına karşı...(Zeytin Dalı operasyonunda 6.gün...)Afrin'de Alman roketi Alman tankına karşı...(Zeytin Dalı operasyonunda 6.gün...)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 3 mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 3 mesaj


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Terör propagandasına 4 tutuklama

Terör propagandasına 4 tutuklama
Süper Loto ne zaman çekilecek? (25 Ocak Süper Loto)

Süper Loto ne zaman çekilecek? (25 Ocak Süper Loto)
Meteoroloji'den 5 il için sis, don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için sis, don ve buzlanma uyarısı
RTÜK Aliyev'e hakareti affetmedi

RTÜK Aliyev'e hakareti affetmedi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı
Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı kaçak donarak öldü

Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı kaçak donarak öldü
Kadıköy'deki otopark gerginliğinde son durum: İSPARK gişesi konuldu

Kadıköy'deki otopark gerginliğinde son durum: İSPARK gişesi konuldu
Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı
Son dakika... Almanya Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı

Son dakika... Almanya Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını açıkladı
Gazinin ücretsiz kart isyanına İETT'den jet yanıt

Gazinin ücretsiz kart isyanına İETT'den jet yanıt
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip Ömer Faruk Eminağaoğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip Ömer Faruk Eminağaoğlu