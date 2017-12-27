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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan Abeşe Türkleri kimdir?

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad'ın başkenti Encemine'de Afrikalı Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Havalimanı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Abeşe" olarak da bilinen 200 Çadlı Türk selamladı. Peki Çadlı Türkler ya da Abeşe Türkleri kimlerdir?
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan Abeşe Türkleri kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerindeki Türk bayraklarını açarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşe’lere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

Abeşelerin açtığı pankartta ise 'Türkiye’nin Çad’daki ailesi, Türkiye’nin bahçesi size hoş geldiniz diyor’ yazılı.

Abeşe Türklerinin tarihi Osmanlı devleti’nin hüküm sürdüğü yıllara dayanıyor aslında. Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler 16. Yüzyıla kadar gidiyor. 1911-1913 yıllarındaysa Yüzbaşı Rıfkı Erer komutasında yaklaşık 100 Osmanlı askerinin başkent Encemine'nin kuzeyine gelerek sömürgeci güçlerine karşı mücadele ettiği biliniyor.
 

ÇOK SAYIDA BELGE MEVCUT


Osmanlı arşivinde Abeşe Türklerine ve ikili ilişkilerine dair çok sayıda belge mevcut. Çad’ın kuzeyinde de Osmanlı izlerine rastlamak mümkün. Abeşe Türkleri ağırlıklı olarak kuzey bölgede yaşıyorlar. Bölgede Abeşe ve diğer Türk kökenli ailelerde Türkay ve Remzi gibi isimlerin de yoğun olarak kullanılması Çad’daki Osmanlı mirasının başka bir zenginliği olsa gerek. Çad’da Türklerden kalma kırmızı tuğla üretimi de bugün günümüzde hala yaygın olarak kullanılıyor.



 
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