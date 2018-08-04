Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki Amerikalı bakanın mal varlığı donduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu muhteşem salondan ülkemin dört bir yanındaki yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak kadınlarımızı selamlıyorum. Her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen dünyanın farklı köşelerinde Türk ve Müslüman olmanın onurunu göğsünde gururla taşıyan kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Çalışan, üreten, ülkemizin kalkınması için ter döken tüm emekçi kadınlarımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Elbette en büyük takdiri şehit yakınlarımız ve gazilerimizle onların aileleri hak ediyor. Merhum Erdem Beyazıt ağabeyimizin dediği gibi içinde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önünde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberlerini okul dönüşünde can veren oğullarının...

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

11 aylık bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını tek tek sorduk. Milletimiz müsterih olsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir.

"DÖRT SÜTUN ÜZERİNDE TÜRKİYE'Yİ YÜKSELTECEĞİZ"

Dört sütun üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz. Buna enerjiyi, ulaşımı, tarımı, dış politikayı onlar üzerine bina ettik. Eğitimde 288 bin yeni dersliği 605 bin yeni öğretmeni ülkemize kazandırdık. 81 ilin tamamında artık üniversitemiz var. Spor tesislerimizi yaygınlaştırarak lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8 milyonlara yükselttik. Sağlıkta devrim yaptık. Hizmete sunduğumuz bin 245 hastane ile göreve başladığımız 540 bin personelle teşhis tedavi araçlarından ambulanslara kadar adeta bir devrime imza attık. Ey gidi Kılıçdaroğlu ey. Onun SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlayın. O zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ben de biliyorum. Ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz iyi. Artık şehir hastaneleriyle bunu daha da ileri taşıyoruz. Yıl sonuna kadar Eskişehir, Ankara Bilkent ve Manisa'yı da açıyoruz. Bunlarla birlikte sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor. Adalet hizmetlerini artırmak için yatırımları harekete geçirdik. Yeni adalet sarayları açtık. FETÖ'den temizlediğimiz yargı sistemimizin ağır iş yükünü hafifletmek için tedbirler aldık almaya da devam ediyoruz. Emniyet hizmetlerinde de devrim yaptık. Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız her yerde milletimizin emrindedir. Terörle mücadeleden asayişe, narkotikten organize suçlara kadar her alanda ülkemizi huzurlu ve güvenli hale getirecek adımları atmayı sürdürüyoruz.

"AMERİKA'NIN ATTIĞI ADIM ORTAĞA YAKIŞMAZ"

Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki Papaz Brunson olayı ile alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.

"BİZE YAPILANIN AYNISINI ONLARA YAPIYORUZ"

Şunu da çok açık ve net ortaya koymalıyım: Benim İçişleri ve Adalet Bakanı'mı Brunson'la ilgili Amerika'daki mal varlıklarıyla el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir ama kalkıp da Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan Bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı asla kabul etmem mümkün değil. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak. İki Amerikalı bakanın mal varlığı donduruldu. Sayın Trump'a bunu söyledim. Dışişleri Bakanım onların Dışişleri bakanına da söyledi. Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içerisinde olursanız biz sizleri nasıl tanımlayacağız. Türkiye böyle bir yaklaşımla terbiye edilemez. Bu siyonist bir yaklaşımdır olayın aslı budur.

"TRUMP'IN BU OYUNU BOZMASI GEREKİR"

Sayın Trump bir oyuna gelmiştir. Trump'ın bu oyunu bozması gerekir. Biz dış politikamızı düzmece tezgahlar üzerine kurmadık. Her zaman dik durduk ama dikleşmedik. Tabi biz Türkiye'yi büyüttükçe güçlendirdikçe eski Türkiye'nin zayıflıklarına teslimiyetine alışmış olanlar adeta çıldırıyor.

Türkiye, Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Türkiye'nin müttefiklik ve stratejik ortaklık gücü, bu ülkenin iç kavgasından çok daha fazla öneme sahiptir. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi biz her yerde kazan-kazan politikalarından yanayız. Amerika ile bunun için gerekli imkanlar var. Üzüm yemek için her türlü işbirliğine varız. Ama derdi bağcıyı dövmek olana da bu fırsatı vermeyiz. Burası 2 bin 200 yılı aşan bir devlet geleneğine ve hafızasına sahiptir.

ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ AK PARTİLİLERE HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, kongredeki konuşmasından önce Ankara Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa seslendi.

"KONGRELERİN STARTINI VERİYORUZ"

Erdoğan, buradaki konuşmasında "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi.