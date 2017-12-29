15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.
İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)

İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)
FETÖ askeri sınav sorularını çalıp sağlık raporunda da yardım etmiş!

FETÖ askeri sınav sorularını çalıp sağlık raporunda da yardım etmiş!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti

İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi