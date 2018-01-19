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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına el hareketine suç duyurusu

Darbe girişiminde dönemin Harp Akademileri Komutanının kaçırılmasına ilişkin 3'ü general 116 sanık hakkında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme sanıklardan Hüsamettin Harmancı hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına yaptığı el hareketi nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına el hareketine suç duyurusu
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, yakalamalı sanık Zafer Özleblebici’nin yakalanmasının ve gelmeyen müzakere yazılarının cevabının beklenmesi ile sanık Hüsamettin Harmancı hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatına el işaretiyle yaptığı hareketiyle ilgili olarak gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma, 2 Nisan-13 Nisan arasında Silivri Alibey Spor Salonunda görülmek üzere ertelendi.


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