Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut: Genel af çıkaralım

Serap Belovacıklı

’ın başdanışmanı Yiğit Bulut, bugün Star gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. “Büyük Barış” tezini defalarca yazdığını ve ne anlama geldiğini anlatan Yiğit Bulut, genel af çağrısı yaparak, “Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” ifadelerini kullandı.“Daha önce bu konuyu defalarca yazdım…Sizlerden birçok katkı aldım, almaya da devam ediyorum…Her alanda bu kavramla ilgili birçok adım atılırken son günlerde oluşan dinamiklerden yola çıkarak “ana tezi” geliştirerek yeniden paylaşmak istiyorum...Nedir “Büyük Barış” veya “Pax Presidenta”?1- Türkiye 1992-2001-2003 arasında “kalıba dökülme” dönemine cevap verdiği 2003-2013 arasındaki ilk 10 yıllık dönemi tamamladı. Bu süreç özellikle “yerleşik yapıların” yerinden oynatılması açısından zor bir dönemdi ve ilkler yaşandı. Yapılar gerçekten yerinden oynadı ama tamamen söküldü demek henüz çok zor. 2013 sonrası YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ başladı ve SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE TAÇLANACAK!2- Bu geçiş kolay olmayacak, yerleşik yapılar direnecek, içeride sıkıntılar olacak ama “10 yıllık cevap” yeni bir “10 yıla girmeden” tabanını güçlendirecek...3- Önümüzdeki 10 yıllık süreçte “Bilgi Temelli Türkiye’ye geçiş” de tam olarak hayata geçecek. Türkiye “İnanç ve Bilgi Sentezi” Temelli yapıyı tam olarak oturtacak ve “Yerleşik Düzen ve uzantılarının” yarattıkları paranoyalar çok geride kalacak!4- Önümüzdeki 10 yıl “zor değil” fakat daha fazla “BİLGİ” ve bu bilginin işlenmesi açısından daha fazla akıl gerektirecek bir dönem olacak. Bu 10 yılda size küçük bir örnek, hedefler tutarsa Türk ekonomisi yeniden en az 3’e katlanacak. Bu detay bile bilgi ve aklı nasıl kendi modelimizde sentez etmemiz gereğini gösteriyor...5- İşte tam bu noktada özellikle Türkiye’nin tamamının kendini “bu gidişin içinde hissetmesi” ve BÜYÜK YÜRÜYÜŞ’e katılması için bir vatandaş olarak isteğim, bir düşüncem var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum... Teklifim çok açık; YENİ BİR 10 yıla girerken” PAX Presidenta veya PAX BAŞKANLIK dinamiğini başlatalım, bu BARIŞ’ın içini dolduralım...Sevgili dostlar, tespitler sonrası eminim şu soruyu soracaksınız; “Nasıl?”...Ben aklıma gelenleri yine maddeler halinde paylaşayım, sizler de kendi düşüncelerinizi maddeler halinde ekleyin lütfen...1- Herkes, “yerleşik yapılar” arındırıldıktan sonra, dönüp kendine baksın hatalarını düşünsün ve bir zihinsel adım atarak “çatışma” dinamiğinden “birlikte atak yapma” sürecine girsin.2- Toplumdaki “zihinsel barış”, ana sorunların da bu geçiş sürecinde çözülmesiyle “toplumsal bir barış ve alt dinamikleri” olarak sorgulansın ve yeni açılımlar hayata geçirilsin.3- “Yerleşik Yapıların manipülasyonlarına” bilerek katılanlar yapmasa bile, bu yapıya “gönüllü, zihnen, bedenen” destek veren her birey, kendini sorgulasın ve “çatışma-barış” geçişi için kendine düşenleri ve atılması gereken adımları ortaya koysun.4- Çatışma-Barış geçişi “çatışmadan” beslenen yapıları ortadan kaldıracağı için arada oluşacak katma değeri toplumsal ekonomik çarklara katmak için çaba sarfedelim. Örnek faizin her “1 puanlık” düşüşünden ortaya “hastane, yol, okul” yapabileceğimiz net bir kaynak çıkıyor.5- Başkanlık sistemine geçerken, “YENİ BİR TÜRKİYE-YENİ DOĞMUŞ KADAR TEMİZ VATANDAŞ” kavramını hayata geçirelim ve SİCİL kayıtlarını sıfırlayalım. Bazı suçlar hariç tutulmak şartıyla, her vatandaşın “yeni başlamış” bir sicili olsun. Kredi sicillerini de bu temizlenme kapsamına dahil edelim.6- Başkanlık geçişi ile birlikte “Mali Sicilleri” de sıfırlarken, DEVLET-Vatandaş arasında “alacak-verecek” kalmasın ! Vergi borçlarını geçişe kadar yeniden yapılandırıp BAŞKANLIK BAŞLANGICI sonrası eldeki imkanlar sıfırlayalım.7- Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve “her vatandaşı” suçsuz Kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim.Sevgili dostlar, 10 yıllık dikey çıkış” veya başka bir deyişle; “10 yıllık İNANÇ-BİLGİ SENTEZİ” sürecine girerken “PAX BAŞKANLIK” dinamiğini hayata geçirelim ve “YENİ SİSTEM, YENİ ANLAYIŞA SAHİP DEVLET, YENİ DOĞMUŞ KADAR TEMİZ VATANDAŞ” anlayışıyla bu geçişi yapılandıralım...Sonuç:Detaylar ham fakat ana fikir çok açık; BARIŞ ve BİRLİKTE HIZLI YÜKSELİŞ...Son söz: Türkiye, gelecek 1000 yılı sığdırabileceği bir döneme giriyor...Bu dönem Türkiye’nin her alanda gelecek 1000 yıla damga vurup vuramayacağını ve bu topraklardaki herkesin “hangi kökenden gelirse gelsin” ORTAK GELECEĞİNİ belirleyecek...Bu bağlamda yapılması gerekenleri sorgulamak, hazır olmak ve birlikte BERABER “BÜYÜK BARIŞ’ı” sağlayarak çalışmak BİZİM için kaçınılmaz...YAŞASIN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE GELEN “PAX” VE YAŞASIN “BARIŞ İÇİN DE YAŞAYAN” GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…”