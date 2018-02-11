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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaşlar kurslara akın ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'okuryazarlık seferberliği' çağrısı sonrası Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurs, vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor

11 Şubat 2018, Pazar 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaşlar kurslara akın ediyor
Okuma yazma kursu öğreticisi Güzin Kınalıbaş, 12 Aralık'ta başlayan derslerin toplamda 120 saat olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlatılan okuma yazma seferberliğinin ardından kursiyer sayısında büyük artış olduğunu söyledi. Kınalıbaş, "Kursumuz 12 Aralık'ta başladı ve 120 saat esası üzerinde veriliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın okuma yazma seferberliğini başlatması ile birlikte bizim de öğrencilerimiz hızlı bir artış gösterdi. Yoğun katılımı karşılamak için 12 Şubat itibari ile yeni bir kurs açacağız. Şu an aralarında 2 tane Somalili, 2 Afgan ve bir tane de Suriyeli olmak üzere 20 öğrencimiz mevcut. Hepsi de bir öz veri ve merak ile her gün hiç aksatmadan kursa geliyorlar. 120 saatin bitmesinin ardından ikinci kademenin ardından kursun sonunda da ilkokul diploması alacaklar" ifadelerini kullandı. 

"Okuma ve yazmam olmadığı için Hastahane dahil hiçbir yere gidemiyordum" diyen kursiyerlerden Cennet Suca, "Artık okuma yazma öğrendim artık otobüse binebiliyorum ve markette alışveriş yapabiliyorum" dedi. 
Afganistan'dan geldiğini ve Türkçe bilmediğini söyleyen kursiyerlerden Kumru Cahit ise "Ben İngilizce, Hintçe, Afganca biliyordum ama Türkçe bilmiyordum. Ben şu an çarşıya çıktığımda okuma yazma bilmediğim için alışveriş yapamıyordum, kendimi anlatamadığım için istediğimi alamıyordum. Allah Cumhurbaşkanımızdan öğretmenlerimizden razı olsun. Onların sayesinde biz de okuma yazma öğreniyoruz" diye konuştu. 

Rabia Düzgin ise "Senelerce okuma yazma bilmediğim için küçük durumlara düştük. Şu anda kendimizi ifade ediyoruz. Hastaneye gidebiliyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu. 

İHA


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