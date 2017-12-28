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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi

Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir' sözlerine yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Sözler hukuki bir temele oturmuyor" dedi

28 Aralık 2017, Perşembe 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Esad için 'Devlet terörü estirmiş bir teröristtir' ifadesini kullanmasının hukuki bir temele oturmadığını söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."


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