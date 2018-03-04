Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal edildi

Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı
Bugün yapılacak olan AK Parti İl Gençlik Kongresine katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa programı iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceği açıklandı.
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Üç yıl önce Müslüman olan Alman Petra Meissner Türk vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor