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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz konuğu

Güney Kore'de temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayla' filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz konuğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti. Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.


'AYLA' FİLMİNİN KONUSU


Yarım yüzyıl önce yaşanan gerçek bir öyküye dayanan, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ölümde kurtardığı minik Ayla’nın hayatından kesitler sunan film, beyazperde de büyük ilgi görmüştü. Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıdı.



'Ayla' filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

 


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