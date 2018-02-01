Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı



59 YIL ARADAN SONRA ÜLKEMİZDEN VATİKAN’A CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İKİNCİ ZİYARET

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vatikan ve İtalya’ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak, 4-5 Şubat 2018 tarihinde Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız, Papa Franciscus’la yapacağı görüşmenin akabinde, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin’i kabul edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs’le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye’de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.Cumhurbaşkanımızın yapacağı bu ziyaret, 59 yıl aradan sonra ülkemizden Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyaret olacak. Vatikan ziyaretinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yla çalışma yemeğinde biraraya gelecek olan Cumhurbaşkanımız, Başbakan Paolo Gentiloni’yi de kabul edecek.Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayii alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı görüşmelerde, Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İkili ilişkilerimizin mükemmel düzeyde sürdüğü, stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya, ülkemizin önde gelen ekonomik ortaklarından da biridir. Cumhurbaşkanımızın Roma ziyareti sırasında, önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi öngörülüyor."