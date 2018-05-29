Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın İnce sana bir nasihatte bulunayım. Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı da bir millet bahçesi yapacağız. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim sana sandıkta gereken cevabı verir" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

6 Mayıs'ta yine İstanbul'da erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanıyor diyerek seçim manifestomuzu açıkladık. Seçim beyannamemizi de Ankara'da paylaştık. Her şehirde aday tanıtım toplantıları ve yoğun bir programla kesintisiz bir şekilde milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Fatih'in askerleri ve manevi liderleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğim. Bu mübarek beldenin üzerinde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Şehit ve gazilerimizin ruhlarını asla muazzem etmeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi örselemek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un boynunu bükük bırakmayacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız.

"SAYIN İNCE SANA BİR NASİHATTE BULUNAYIM..."

Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece prestij prjesi değil 2023 Türkiye'sinin de manivelası olacaktır. Erdoğan 3. köprüyü yaptıysa ben de 4. köprüyü yaparım diyor. Bak biz denizin altından Marmaray'ı geçirdik, Avrasya'yı geçirdik haberin var mı? Biz Osmangazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Sayın İnce sana bir nasihatte bulunayım. Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı da bir millet bahçesi yapacağız. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim sana sandıkta gereken cevabı verir. Sadece bu değil kardeşlerim Atatürk Havalimanı'nın büyüklüğü 12 bin dönüm. Dünyadaki devasa parklar bunun 4'te biri kadar olacak.

MİLLET BAHÇESİ

Yenikapı'ya iftara giderken deniz kenarında vatandaş iftar sofralarını kurmuş onlar sofrayı kurunca şoförüme söyledim aracı durdurdum ve hemen vatandaşlarımın yanına geçtim. Vatandaşlarımızla sohbete başladık. Orada butik de olsa bir miting alanı oluşturduk, resimler vs. güzel buluşmalar oldu. Bir taraftan da devam ediyoruz bir gerçeği anlatıyor nedir o? Bizim millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var.

"EYY İNCE SEN BUNLARDAN ANLAMAZSIN"

İlk etapta inip kalkan uçakların getirdiği yolcu sayısı 90 milyon olacak. 2023'te ne olacak biliyor musun 150 milyon yıl yolcu kapasiteli olacak. Bunun 200 milyona kadar çıkma potansiyeli var. Eyy İnce sen bunlardan anlamazsın. Bu iş yürek işi yürek. Sizin geçmişinizden bu yana var mı? Allah rahmet eylesin geçmişte havalimanı ve uçaklar yapılmıyor muydu? Siz o insanların bile önüne geçtiniz. Ama AK Parti zihniyeti bu değil.

"İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN"

Enteresan yalanlardan biri de ben AK Parti'yi Pensilvanya ile görüşerek temelini atmışım. Dün söyledim dedim ki şimdi bak sesleniyorum dedim. Aslında muhattap alınacak kalitede kariyerde birisi değil. Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmekle sen mükellefsin. Eğer ispat edemezsen namertsin dedim. Milletime de duyuruyorum. Benim hayatımda belediye başkanlığı dönemimde Altunizade'de bulunurlardı, o zaman kendisiyle 2-3 defa görüştüm. Ben kim ki o gidip ona soracağım. Cezaevinden çıktıktan sonra Pensilvanya'ya değil halkımıza gittik. Ey gidi İnce, biz bir yerlerden değil milletimizden aldığımız talimatla hareket ettik.

"SEN KİMSİN Kİ NEYİ YAPTIRMIYORSUN?"

Türkiye'nin dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Kanal İstanbul'a karşıymış yaptırmam diyor. Sen kimsin ki neyi yaptırmıyorsun. Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak ya da yalı faciaları yaşamak istemiyorsak Kanal İstanbul'un neden yapılması gerektiğini sizlere yeniden hatırlatıyorum. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla çevre katliamına karşı yapıyoruz. Ey İnce bunu milli bütçeden yapmıyoruz.

"CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİK DEMEKTİR"

Bana 20 yıl geride kalmış diyor. Senin hafsalan almaz biz bu otomobil üretiminde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Şuanda bundan kısa bir süre önce Tesla'nın mucidi Elon Musk ziyaretime geldi. Kendisiyle konuştuk, İnce biz işi biz böyle götürüyoruz. Türkiye ve İstanbul'un dünkü öncelikleri başkaydı. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda biz bu belediyeyi CHP'den aldık. Bugünkü CHP'nin ondan farkı var mı? Çünkü CHP zihniyeti kirlilik demektir.