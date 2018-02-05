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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da... Gösteri yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'da Papa Françesko ile bugün yapacağı görüşme nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri yasağı ilan edildi. Son dakika gelişmesi olarak, Papa ile ikili görüşme gerkeçleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'da yetkililer tarafından karşılandı

05 Şubat 2018, Pazartesi 11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da... Gösteri yasağı ilan edildi
59 yıldır ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Vatikan'a yapacağı kritik ziyaret için İtalyan yetkililer 24 saat boyunca Roma'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.

Buna karşın AFP'nin haberine göre İtalya'daki Kürt derneklerine üye olduğu belirtilen 200 kişinin Vatikan yakınlarında Afrin konulu oturma eylemi yapması bekleniyor. İtalyan polisinin gösteri yasağı sürerken bu eyleme nasıl tepki vereceği bekleniyor.



3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.


YOĞUN PROGRAM


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Programın bir sonraki adımında Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.

Bunun ardından Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

Dün gece Roma'ya hareket eden Erdoğan'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.


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