İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu muhteşem salondan ülkemin dört bir yanındaki yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak kadınlarımızı selamlıyorum. Her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen dünyanın farklı köşelerinde Türk ve Müslüman olmanın onurunu göğsünde gururla taşıyan kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Çalışan, üreten, ülkemizin kalkınması için ter döken tüm emekçi kadınlarımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Elbette en büyük takdiri şehit yakınlarımız ve gazilerimizle onların aileleri hak ediyor. Merhum Erdem Beyazıt ağabeyimizin dediği gibi içinde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önünde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberlerini okul dönüşünde can veren oğullarının...