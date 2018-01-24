Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü



TEDBİRLERİN ALINDIĞI BELİRTİLDİ

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda insani boyuta da önem verildiğinden bahisle, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.Katar Emiri Şeyh Temim de, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarına değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını görüşme vesilesiyle tekrar teyit ettiler.DHA