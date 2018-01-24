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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü

24 Ocak 2018, Çarşamba 23:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.


TEDBİRLERİN ALINDIĞI BELİRTİLDİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda insani boyuta da önem verildiğinden bahisle, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. 

Katar Emiri Şeyh Temim de, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını görüşme vesilesiyle tekrar teyit ettiler.

DHA


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