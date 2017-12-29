Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

HAKAN ÇELİK / POSTA



‘ŞARKIYI UNUTMASINLAR'

‘İNTERNET ZEHRİ EVDE'

TURİZM MERKEZİ OLACAK

FİRST LADY ÇÖZDÜ



'SİZE SUDAN BİZE YUNAN'

Adem Özdoğan

Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta gazetecilerin “MHP ile ittifak” ile ilgili sorularına şu yanıtı verdi: “ülkemizin milli ve yerli duruşunda ittifakımız var. Bu bizi olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Her önüne gelen bu konuda konuşmamalı. Benim partim de dahil.”Erdoğan, Rusya’dan alınacak S-400 Hava Savunma Sistemi’yle ilgili “Bugün Ankara’ya gelecekler ve imza atılacak. Ruslardan krediyi dolar değil ruble üzerinden borçlanacağız” diye konuştu. Erdoğan, Suriye’de Afrin’in PKK’ya bırakılma ihtimaliyle ilgili “Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gereği yapılır. Bu şarkıyı unutmamaları lazım” dedi.Erdoğan dün Ankara’da düzenlenen TüBİTAK töreninde ise şunları söyledi: “Eskiden internet kafeler vardı, şimdi ise internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Bu çok ciddi bir uyuşturucudur. Gençliğimizi, uyuşturucu müptelası olmaktan kurtarmak lazım. Şu anda bu büyük tehlikemiz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan devlet Başkanı El Beşir’den Osmanlı döneminde İstanbul’dan yönetilen Kızıldeniz’deki Sevakin Adası’nı isteyerek “Verin restore edelim. Turizm merkezi yapalım” demişti. Erdoğan, El Beşir’in teklifi nasıl kabul ettiğini dün anlattı:“Sudan first Lady’sini (El Beşir’in eşi Babiker Modawi) devreye sokunca işi sağlama aldık.” Ancak Sudan ile yapılan Sevakin anlaşmasına Mısır ve Suudi Arabistan’dan çok sert tepkiler geldi. Mısır basını, “Türkiye bu adımla Mısır’ın güvenliğini tehdit ediyor” yazdı.Suudi Arabistan’da kraliyet ailesine yakın Ukkaz gazetesinde ‘Size Sudan, bize yunan’ başlığı ile şu tehditkar yazı yayınlandı: “Türkiye, Sudan’da ise biz de Ermenistan, yunanistan ve Kürdistan’dayız. Güvenliğimizi sağlama alacak askeri ilişkiler kurarız.” Sudan “Türkiye ile anlaşmamız askeri değil” açıklaması yaptı.