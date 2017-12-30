Cumhurbaşkanı Erdoğan kolundaki saatin hikayesini anlattı

ÜSTTE FORS ALTTA 15 TEMMUZ



ARKA KAPAKTAKİ İMZA



BİRİCİK ÖRNEK



BAKTIĞINDA SAATTEN FAZLASINI GÖRÜYOR

Serap Belovacıklı

, uzunca bir süredir aynı kol saatini takıyor.Çelik kordonlu, beyaz kadranlı bir saat...Vatan gazetesinden Murat Çelik o saati ve hikayesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat sorduSon Afrika gezisinde, Cumhurbaşkanı’nın bileğindeki saatte bir detayı fark ettim. Beyaz kadranın alt kısmında (saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde) kırmızı bir işaret vardı.“Saatinizdeki o kırmızı yazı... Net göremedim ama ben mi benzettim yoksa gerçekten 15 Temmuz mu yazıyor orada?”Erdoğan sol kolunu kaldırdı. Bileğindeki saate bakarak “Evet” dedi.Önce, başdanışmanlarından Mustafa Varank’a markasını sordu saatin. Varank, bir saat firması tarafından Cumhurbaşkanlığı için üretildiği bilgisini verdi. (Söz konusu olan öyle üst düzey / pahalı markalardan biri değil. İsviçre menşeli ama bir Güney Kore markası. Özetle, orta sınıf bir saat.)Cumhurbaşkanı Erdoğan bana dönüp, bileğini yaklaştırdı ve kadranın üst kısmındaki Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu gösterdi.Saatin markası yer almıyordu kadranda. Beyaz zemin üzerinde, açık gri bir daire şeklindeki Cumhurbaşkanlığı Forsu, ancak yakından, dikkatlice bakıldığında fark edilebiliyordu. (12 çizgisinin hemen altında, saatlerde markanın yazdığı bölümde.)Akrep, yelkovan ve saniye kolunun birleştiği orta noktanın alt kısmında da, kırmızı renkte, ay yıldızlı 15 Temmuz yazısı...O sırada Mustafa Varank, “Saatin özelliği de, markası da arkasında aslında” dedi gülümseyerek.Cumhurbaşkanı, saati bileğinden çıkardı ve arkasını çevirdi.Üstte imzası yer alıyordu Erdoğan’ın. Altında da “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresi kazınmıştı çelik kapağın üzerine.Dünyanın birçok ülkesinde vardır; maddi kıymeti yüksek olmayan benzer hatıra nesneleri.Çoğunlukla da, plaket, tabak, kalem ya da saatler...Kiminin kadranında ülkenin bayrağı, arka kapağında da devlet başkanları ya da başbakanların isim ve imzaları yer alır.Hatta, liderin fotoğrafı ya da imzasının doğrudan kadranda olduğu örnekler de görmüştüm geçmişte bazı ülkelerde.Türkiye’de de, Turgut Özal ve Süleyman Demirel imzalı kol saatleri vardı Çankaya Köşkü’nde görev yaptıkları dönemlerde.Yılbaşı gibi, bayramlar gibi özel günlerde, cumhurbaşkanının konuklarına ya da kendisini takip eden habercilere armağan ettiği anı objeleridir bunlar.Dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saati üzerine yaptığımız sohbete...Erdoğan, saatin önce kadranını, ardından da arka kapağını gösterirken benim aklım o kırmızı logodaydı.“15 Temmuz’a özel böyle bir seri mi üretildi? Siz mi istediniz” diye sordum.Cumhurbaşkanı, elinde tuttuğu saatin hikayesini şu sözlerle anlattı.Cumhurbaşkanlığı Forsu olan bu saatler bize özel üretilmişti. Ben bazı konuklarıma, mesai arkadaşlarıma hediye ettim bu saatlerden. Bu ise tek örnek. Diğerlerinde sadece fors var. 15 Temmuz logosu bir tek bunda var.Saati üreten firmanın bir yetkilisi mi düşündü, yoksa kurmaylarından birinin fikri miydi bilmiyorum ama bu özel saat uzun zamandır Cumhurbaşkanı’nın bileğinde. Üzerinde yer alan, 15 Temmuz’un yıl dönümündeki anma etkinliklerinin resmi logosu. Dolayısıyla tahmin ediyorum, yaklaşık beş aydır kolundan çıkarmıyor Cumhurbaşkanı bu saati. 15 Temmuz’un yıl dönümünden bu yana...Erdoğan, her gün defalarca işte bu saate bakıyor.Ve her baktığında, sadece saatin kaç olduğunu görmüyor.VATAN