Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Polis Teşkilatı ile iftar' programında iftar sonrası Polis Teşkilatı mensuplarına sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor.

- Bir daha aranızda FETÖ gibi ihanet çetelerinin türemesine izin vermeyeceğinize inanıyorum.

- Yaşadığımız ihanetin ve acının büyüklüğüne rağmen asla duygularımızı aklımızın önüne geçirmedik.

TEHDİTLERLE EN ÖN CEPHEDE MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ

Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik, huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz.

ASKERİ, İSTİHBARİ VE GÜVENLİK AÇISINDAN GÜÇLÜ OLMAK ŞARTTIR

Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin, askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak bir eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır.

YÜZDE 20 ARTIŞ

-Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkartıyoruz.

- Yüksek Öğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz.

- (FETÖ'yle mücadele) Açık söylüyorum dünyada pek az ülke, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum, böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir.

- FETO ile mücadele ederken intikam duygusuyla değil, adaletin tecellisi için çaba gösterdik. Halen de bu şekilde hareket ediyoruz ama biz, tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar bu mücadeleyi de dirayetle sürdüreceğiz.

'BEN SİZE İNANIYORUM'

- Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.

- Önümüzdeki 28 gün başta emniyet teşkilatımız olmak üzere, devletimizin ilgili birimleri için zorlu ve yorucu bir dönem olacaktır. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları hiç boş durmayacaktır. Türk demokrasisine leke çalmak amacıyla birileri muhakkak akla hayale gelmedik yöntemlere, iftiralara başvuracak. Devletimizin tüm kurumlarının sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirerek, bu süreci inşallah alnımızın akıyla atlatacağımıza inanıyorum.



