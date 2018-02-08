Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.Zeytin Dalı operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip söylenen bir şey değil. Zeytine yemin olsun dedik. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Üzerine üzerine gidiyoruz gideceğiz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin. Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var. Ona kalsa Esed'le masaya oturun diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Utandamadan sıkılmadan DEAŞ'la işbirliği yaptığımızı söylüyor ama bunda haysiyet yok, onu yok. Ne zaman ispata davet ettiysem ispat etmemiştir. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et ben bu makamda durmam çekilirim. Ama sen çekilebilir misin? Çekilemezsin. Kalkıyor bir kağıt gösteriyor biz senin kağıtlarına alıştık. DEAŞ'ın şu anda tehdidi altında olan sen misin biz miyiz? Sana bir şey söyledim. Gel YPG/PYD/PKK'nın terör örgütü olduğunu söyle. El Nusra terör örgütü dedin mi diyor. El Nusra terör örgütüdür.