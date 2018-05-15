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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü.

15 Mayıs 2018, Salı 15:13 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 15:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. Buckingham Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü. Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık´ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.



Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.


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