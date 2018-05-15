Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. Buckingham Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü. Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık´ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.
Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.