Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını inceliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.