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Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatını inceliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

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