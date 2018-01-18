Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs direnişinin sembolü Fevzi El-Cüneydi'yi kabul etti



"TAŞI SİZE DEĞİL, ÜLKEMİ İŞGAL EDENLERE ATIYORUM"



"BİZ SİZİ, SİZİN BİZİ SEVDİĞİNİZDEN DAHA ÇOK SEVİYORUZ"

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Filistinli 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu.Fotoğrafıyla hafızalara kazınan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cüneydi, dün Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, İstanbul'a gelmişti.Gözaltı sürecini anlatan Cüneydi, hafızalara kazınan fotoğrafını hapishaneden çıktıktan sonra fotoğrafını gördüğünü ve kendisinin onlardan değil, onların kendisinden korktuğunu kaydetti.Cüneydi, hafızalara kazınan fotoğrafı ve gözaltında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra gördüm. Gözaltındayken bana çok fazla soru sordular. Özellikle bana neden onlara taş attığımı sordular. Ben de onlara ‘Ben taşı size değil, ülkemi işgal edenlere atıyorum. Eğer ülkemi siz işgal ediyorsanız evet o taşı size attım. Ben ailemle vatanımda yaşıyorum ve vatanımı asla terk etmem. Çünkü burası Müslümanların topraklarıdır’ dedim.”Hapishanede yatan diğer Filistinli abilerinin kendisine destek çıktığını belirten Cüneydi, onların kendisine ‘Biz değil, onlar hapishanede. En yakın zamanda işgal altındaki değil, özgür vatanımıza çıkacağız. Mescid-i Aksa’da namazımızı kılacağız” dediğini ve bu sayede kendisini daha güçlü hissettiğini kaydetti. İsrail askerlerinin kırık omzuna müdahalede bulunmadıklarını söyleyen Cüneydi, ilk müdahalesinin hapishaneden çıktıktan sonra yapıldığını dile getirdi.Esenler halkına 2 mesajının olduğunu söyleyen Cüneydi, “Evet, siz bizi seviyorsunuz; ama biz sizi sizin bizi sevdiğinizden daha çok seviyoruz. Bunu unutmayın. İkinci mesajım ise; Filistin davası sadece bizim değil; sizin, dünyanın, tüm Müslüman âleminin davasıdır. Çünkü o topraklar mukaddes ve kutsal topraklardır. Allah’ın izniyle hep kardeş olarak kalacağız. Bu davaya sahip çıkarsak eğer namazımızı hep birlikte Mescid-i Aksa’da kılacağız” diye konuştu.