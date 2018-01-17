Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare dizisinin tanıtımına katıldı



KUT'ÜL AMARE NEDİR?



BAYRAM OLARAK KUTLANIYORDU

İdil Janet Demiray

'nde gerçekleştirilen veın eşiile katıldığı "sinin tanıtımında, dizininnün gösterimi gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da katıldı.Kût'ül-Amâre Kuşatması 1914 - 1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesinde, İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri arasındaki muharebedir. İngiliz Hint garnizonu Bağdat'ın güneyinde yer alan Kut kasabasında Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılmıştır.1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarıdır. 29 Nisan 1916'da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir olarak Halep'e götürülmüştür.Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı.Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve yerlerine General Maude getirilmiştir.Kût'ül-Amâre zaferi, Türk ordusu içerisinde bayram olarak kutlanıyordu. Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının ardından bayramın kutlamasına son verildi.TRT'de başlayan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ilk bölümü ile 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de ekranlarda olacak. Dizinin başrollerinde Kaan Taşaner, Serdar Gökhan, İsmail Ege Şaşmaz, Gamze Özçelik, İlker Aksum gibi başarılı isimler var.