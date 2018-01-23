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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştü

23 Ocak 2018, Salı 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
İki lider, görüşmede Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.


SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ


Fransız mevkidaşı Macron’la Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.  
İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.


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